Олімпійську чемпіонку дискваліфікували на 3 роки через допінг
У зразку кенійку виявили еритропоетин
Відділ з питань доброчесності в легкій атлетиці (AIU) повідомив про дискваліфікацію чемпіонки світу та переможниці Олімпіади-2020 з марафону Перес Джепчірчір через допінг.
33-річна кенійка здала позитивний тест на допінг 30 серпня цього року перед Сіднейським марафоном.
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У зразку Джепчірчір виявили еритропоетин – заборонену речовину, яка стимулює вироблення еритроцитів. Після цього в жовтні Перес тимчасово відсторонили.
Дискваліфікація Джепчірчір триватиме 3 роки, починаючи з 20 жовтня 2026 року. Результати спортсменки з 17 липня 2026 року будуть анульовані.
Раніше World Athletics опублікувала нормативи відбору на Олімпійські ігри-2028.
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