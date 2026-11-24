Володимир Кириченко

Відділ з питань доброчесності в легкій атлетиці (AIU) повідомив про дискваліфікацію чемпіонки світу та переможниці Олімпіади-2020 з марафону Перес Джепчірчір через допінг.

33-річна кенійка здала позитивний тест на допінг 30 серпня цього року перед Сіднейським марафоном.