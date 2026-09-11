Магучіх виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики у стрибках у висоту
Українка тріумфувала на турнірі із результатом 1.99 метра
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою дебютного Абсолютного чемпіоната світу з легкої атлетики.
Українка виграла турнір із результатом 1.99 метра, підкоривши висоту з другої спроби. Головна суперниця українки, австралійка Нікола Оліслагерс, посіла друге місце.
У секторі для стрибків у висоту виступили ще дві представниці України — Ірина Геращенко стала п'ятою місце, а Юлія Левченко завершила змагання на шостій позиції.
Магучіх — друга у фіналі Діамантової ліги, Геращенко — у топ-5.
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