Дорощук — про абсолютний ЧС з легкої атлетики: «Це інший рівень»
Також легкоатлет оцінив підготовку до змагань
Український стрибун у висоту Олег Дорощук поділився враженнями від підготовки до Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики та пригадав свій попередній досвід виступів на цій арені. Слова наводить Суспільне Спорт.
Чудово [почуваюся]. Я трохи відпочив, перезавантажився, все супер. Приїхав сюди, тут останні дні підготовки: червоні доріжки, медіа. Це круто.
Ні, тут усе-таки більш хвилююче. Дивишся на цей рівень і розумієш, що це дійсно інший рівень легкої атлетики. Це круто.
Спогади про боротьбу у 2023 році, саме на кваліфікації. Я тоді з травмою намагався вийти у фінал. Все ж таки вийшов, стрибнув 2.28 м, хоча перед цим не стрибав два тижні. Тож це стадіон боротьби.
Відеотрансляція стрибків у висоту розпочнеться о 20:00 за київським часом. Наживо змагання покаже YouTube-канал Суспільне Спорт.
Магучіх виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики у стрибках у висоту.
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