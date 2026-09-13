Український стрибун у висоту Олег Дорощук поділився враженнями від підготовки до Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики та пригадав свій попередній досвід виступів на цій арені. Слова наводить Суспільне Спорт.

Чудово [почуваюся]. Я трохи відпочив, перезавантажився, все супер. Приїхав сюди, тут останні дні підготовки: червоні доріжки, медіа. Це круто.

Ні, тут усе-таки більш хвилююче. Дивишся на цей рівень і розумієш, що це дійсно інший рівень легкої атлетики. Це круто.

Спогади про боротьбу у 2023 році, саме на кваліфікації. Я тоді з травмою намагався вийти у фінал. Все ж таки вийшов, стрибнув 2.28 м, хоча перед цим не стрибав два тижні. Тож це стадіон боротьби.