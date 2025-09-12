Володимир Кириченко

Голова Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьян Коу заявив, що російські спортсмени не можуть бути допущені до участі у майбутньому чемпіонаті світу в Токіо та найближчих великих турнірах, доки не буде закінчено війну в Україні.

Цитує Коу прес-служба World Athletics.

«Очевидно, що нам потрібен повний склад учасників, нам потрібна тверда позиція. Нам потрібна мирна угода, перш ніж ми зможемо змінити цю ситуацію. Але нічого не змінилося. Я благаю Бога, щоб ситуація змінилася – і не лише у легкій атлетиці – тому що далі так не може продовжуватися».

Чемпіонат світу з легкої атлетики проходитиме з 13 по 21 вересня.

