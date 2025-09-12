Президент World Athletics пояснив, за яких умов росіяни можуть бути допущені до турнірів
Себастьян Коу не припиняє підтримувати Україну
15 хвилин тому
Голова Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) Себастьян Коу заявив, що російські спортсмени не можуть бути допущені до участі у майбутньому чемпіонаті світу в Токіо та найближчих великих турнірах, доки не буде закінчено війну в Україні.
Цитує Коу прес-служба World Athletics.
«Очевидно, що нам потрібен повний склад учасників, нам потрібна тверда позиція. Нам потрібна мирна угода, перш ніж ми зможемо змінити цю ситуацію. Але нічого не змінилося. Я благаю Бога, щоб ситуація змінилася – і не лише у легкій атлетиці – тому що далі так не може продовжуватися».
Чемпіонат світу з легкої атлетики проходитиме з 13 по 21 вересня.
Розклад виступів українців на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики.