Розклад виступів українців на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики
Планетарна першість стартує 13 вересня
28 хвилин тому
Представляємо розклад виступів українських легкоатлетів на чемпіонаті світу-2025, який 13 вересня стартує у Токіо (Японія).
13 вересня
2.00 (орієнтовно). Спортивна ходьба, 35 км, жінки. Фінал (Ганна Шевчук)
2.00 (орієнтовно). Спортивна ходьба, 35 км, чоловіки. Фінал (Іван Банзерук, Ігор Главан, Єгор Шелест)
4.55. Штовхання ядра, чоловіки. Кваліфікація (Артем Левченко)
13.00. Стрибки з жердиною, чоловіки. Кваліфікація (Олександр Онуфрієв)
15.10 (орієнтовно). Штовхання ядра, чоловіки. Фінал (Артем Левченко)
14 вересня
3.00 або 4.45. Метання молота, жінки. Кваліфікація (Ірина Климець)
12.35. 400 метрів, чоловіки. Забіги (Олександр Погорілко)
12.40. Стрибки у висоту, чоловіки. Кваліфікація (Олег Дорощук, Вадим Кравчук, Дмитро Нікітін)
15 вересня
3.00 або 4.45. Метання молота, чоловіки. Кваліфікація (Михайло Кохан)
3.05. Стрибки з жердиною, жінки. Кваліфікація (Яна Гладійчук, Марина Килипко)
14.10 (орієнтовно). Стрибки з жердиною, чоловіки. Фінал (Олександр Онуфрієв)
15.00 (орієнтовно). Метання молота, жінки. Фінал (Ірина Климець)
16 вересня
13.40. Потрійний стрибок, жінки. Кваліфікація (Ольга Корсун)
14.35 (орієнтовно). Стрибки у висоту, чоловіки. Фінал (Олег Дорощук, Вадим Кравчук, Дмитро Нікітін)
15.00 (орієнтовно). Метання молота, чоловіки. Фінал (Михайло Кохан)
15.35 (орієнтовно). 400 метрів, чоловіки. Півфінал (Олександр Погорілко)
17 вересня
13.10 або 14.45. Метання списа, чоловіки. Кваліфікація (Артур Фельфнер)
14.10 (орієнтовно). Стрибки з жердиною, жінки. Фінал (Яна Гладійчук, Марина Килипко)
18 вересня
13.15. Стрибки у висоту, жінки. Кваліфікація (Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Катерина Табашник)
13.23 (орієнтовно). Метання списа, чоловіки. Фінал (Артур Фельфнер)
14.55 (орієнтовно). Потрійний стрибок, жінки. Фінал (Ольга Корсун)
16.10 (орієнтовно). 400 метрів, чоловіки. Фінал (Олександр Погорілко)
20 вересня
1.30 (орієнтовно). Спортивна ходьба, 20 км, жінки. Фінал (Людмила Оляновська, Марія Сахарук, Ганна Шевчук)
3.50 (орієнтовно). Спортивна ходьба, 20 км, чоловіки. Фінал (Ігор Главан, Микола Рущак, Сергій Світличний)
21 вересня
13.30 (орієнтовно). Стрибки у висоту, жінки. Фінал (Юлія Левченко, Ярослава Магучіх, Катерина Табашник)
Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на чемпіонат світу в Токіо.
Раніше стало відомо, що олімпійська чемпіонка з Австралії через травму пропустить ЧС-2025.