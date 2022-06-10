Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги

Українець встановив особистий рекорд сезону

Фото: Getty Images

Андрій Проценко дебютував у Діамантовій лізі у сезоні-2022 на етапі в Римі, Італія.



В секторі стрибків у висоту українець став четвертим, встановивши особистий найкращий результат сезону – 2,24 м.

Нагадаємо, що в Римі Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину, а Анна Рижикова фінішувала в трійці у бігу з бар’єрами.