Бех-Ромачнук – тріумфатор етапу Діамантової ліги в Римі. Українка залишила позаду чемпіонку Токіо-2020
Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги
Українець встановив особистий рекорд сезону
08:05
Фото: Getty Images
Андрій Проценко дебютував у Діамантовій лізі у сезоні-2022 на етапі в Римі, Італія.
В секторі стрибків у висоту українець став четвертим, встановивши особистий найкращий результат сезону – 2,24 м.
Нагадаємо, що в Римі Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину, а Анна Рижикова фінішувала в трійці у бігу з бар’єрами.
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