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Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги

Українець встановив особистий рекорд сезону
Легка атлетика
08:05
Проценко став четвертим на дебютному етапі Діамантової ліги
Фото: Getty Images

Андрій Проценко дебютував у Діамантовій лізі у сезоні-2022 на етапі в Римі, Італія.

В секторі стрибків у висоту українець став четвертим, встановивши особистий найкращий результат сезону – 2,24 м.

Нагадаємо, що в Римі Марина Бех-Романчук здобула перемогу у стрибках у довжину, а Анна Рижикова фінішувала в трійці у бігу з бар’єрами.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Андрій Проценко Діамантова ліга

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