Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»

Українська легкоатлетка Анна Рижикова-Ярощук посіла друге місце на етапі Діамантовї ліги в Осло і після цього зізналася, що все ще не бачилася з тренером:

До старту я думала про Джессі Найт, у неї був день народження. Так що було б добре зробити їй якийсь сюрприз. Ми заспівали їй пісню. Це було мило.

Зараз я потренуюся в Італії перед тим як відправлюся у Стокгольм на наступний етап Діамантової ліги.

Після цього я нарешті зможу тренуватися зі своїм тренером. Я не бачила його з тих пір, як почалася війна. Так що чекаю зустрічі з нетерпінням».