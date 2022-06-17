Чотири українки виступлять на етапі Діамантової ліги в Парижі
Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»
Українка також розповіла милу історію про спортивну солідарність
20:53
Українська легкоатлетка Анна Рижикова-Ярощук посіла друге місце на етапі Діамантовї ліги в Осло і після цього зізналася, що все ще не бачилася з тренером:
«Ми встигли звикнути до погодних умов. Коли ми виступали в Хенгело, то було навіть холодніше, вітряніше. Зараз я почувалася дуже комфортно після забігу.
До старту я думала про Джессі Найт, у неї був день народження. Так що було б добре зробити їй якийсь сюрприз. Ми заспівали їй пісню. Це було мило.
Зараз я потренуюся в Італії перед тим як відправлюся у Стокгольм на наступний етап Діамантової ліги.
Після цього я нарешті зможу тренуватися зі своїм тренером. Я не бачила його з тих пір, як почалася війна. Так що чекаю зустрічі з нетерпінням».
На наступному етапі Діамантової ліги, котрий відбудеться 18 червня в Парижі, виступлять чотири українки.
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