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Боротьба. Чемпіонат світу. Осло

Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»

Українка також розповіла милу історію про спортивну солідарність
Легка атлетика
20:53
Рижикова – після другого місця в Діамантовій лізі: «З початку війни ми не бачилися з моїм тренером»

Українська легкоатлетка Анна Рижикова-Ярощук посіла друге місце на етапі Діамантовї ліги в Осло і після цього зізналася, що все ще не бачилася з тренером:

«Ми встигли звикнути до погодних умов. Коли ми виступали в Хенгело, то було навіть холодніше, вітряніше. Зараз я почувалася дуже комфортно після забігу.

До старту я думала про Джессі Найт, у неї був день народження. Так що було б добре зробити їй якийсь сюрприз. Ми заспівали їй пісню. Це було мило.

Зараз я потренуюся в Італії перед тим як відправлюся у Стокгольм на наступний етап Діамантової ліги.

Після цього я нарешті зможу тренуватися зі своїм тренером. Я не бачила його з тих пір, як почалася війна. Так що чекаю зустрічі з нетерпінням».

На наступному етапі Діамантової ліги, котрий відбудеться 18 червня в Парижі, виступлять чотири українки.

Сергій Лук'яненко
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Анна Рижикова

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