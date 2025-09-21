Президентка Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ) Ольга Саладуха в коментарі Tribuna.com відреагувала на інсайд видання Marca щодо бажання вінгера Челсі Михайла Мудрика поїхати на Олімпіаду-2028 у якості учасника на спринтерській дистанції.

«Михайло Мудрик не тренується з національною командою з легкої атлетики. І у нас не було ніяких розмов на рівні ФЛАУ щодо його переходу в легку атлетику.

Щодо тренувань з окремими атлетами мені теж нічого невідомо. А в цілому, звичайно, бажаю йому успіху в усіх починаннях».