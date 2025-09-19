Сергій Стаднюк

Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик готовий приголомшити світ спорту своїм рішенням. Він вирішив залишити футбол і спробувати себе у легкій атлетиці, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, відтепер його мета – виступити за збірну України на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 2028 року у спринтерських дисциплінах. Зазначається, що футболіст, який у дебютному матчі за Челсі у Прем’єр-лізі встановив рекорд швидкості 36,67 км/год, тепер прагне перетворити цю вибухову динаміку на олімпійські медалі.

На початку 2023 року, засвітившися у Лізі чемпіонів, Мудрик із Шахтаря перебрався до Лондона. Проте наприкінці 2024-го у футболіста виявили позитивну допінг-пробу A. Майже одразу сторона спортсмена попросила відкрити пробу B, результати аналізу якої досі офіційно не оголошені. Втім Футбольна Асоціація Англії вже винесла гравцеві офіційні звинувачення.

Тепер Мудрик готується до нового етапу життя. Він тренується разом із національною командою спринтерів під керівництвом колишніх олімпійців. Попереду, зазначає видання, складний шлях: відповідність нормативам World Athletics і внутрішній відбір у 2027 році. Та, на думку іспанського медіа, з його фізичним потенціалом та швидкісними даними історія у спорті може отримати несподіване продовження.

