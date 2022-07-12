«Ще 26 лютого люди їхали з Херсону – тільки доїжджали не всі». Коли по селу почали їздити рашисти, Проценко вирішив ризикнути

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Титулований український легкоатлет Андрій Проценко розповів, як знаходився в російській окупації після початку повномасштабного вторгнення рашистів:



Виходить так, що виїхати було страшніше, ніж залишитися.

Все це зупиняло нас. До того ж узбіччя та ґрунтові дороги могли бути замінованими. Згодом з’явилася можливість переїхати в Херсон, але ми вже не бачили в цьому сенсу, адже перші два тижні там було дуже неспокійно, а можливості поїхати далі до Миколаєва все одно не було. Тому вирішили залишатися. Та коли через два тижні вже по нашому селу й околицях почали їздити російські військові, захотілося поїхати звідти якомога швидше, адже з’явилися нові ризики.