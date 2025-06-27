Денис Сєдашов

Українець Владислав Шепелєв став третім у змаганнях з потрійного стрибка на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Мадриді (Іспанія).

Вже у першій спробі спортсмен показав результат 16,83 метра, покращивши свій особистий рекорд на 4 см.

Перемогу здобув француз Жонатан Сереме, який покращив свій показник на 6 см і єдиним перетнув позначку в 17.00 м. Друге місце посів Сімоне Б'ясутті з Італії – 16.94 м.

Раніше медалі здобули Кохан та Погорілко.