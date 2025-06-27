Шепелєв з особистим рекордом здобув бронзу на ЧЄ у Мадриді
Владислав перевершив своє попереднє досягнення на 4 см
близько 1 години тому
Фото: Bjorn Paree
Українець Владислав Шепелєв став третім у змаганнях з потрійного стрибка на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики у Мадриді (Іспанія).
Вже у першій спробі спортсмен показав результат 16,83 метра, покращивши свій особистий рекорд на 4 см.
Перемогу здобув француз Жонатан Сереме, який покращив свій показник на 6 см і єдиним перетнув позначку в 17.00 м. Друге місце посів Сімоне Б'ясутті з Італії – 16.94 м.
Раніше медалі здобули Кохан та Погорілко.
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