Погорілко виборов срібло на чемпіонаті Європи у Мадриді
Також легкоатлет встановив новий рекорд України
31 хвилину тому
Фото: Bjorn Paree
Український легкоатлет Олександр Погорілко посів друге місце у бігу на 400 метрів на командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Мадриді.
24-річний спортсмен подолав дистанцію за 44,81 секунди, оновивши власний рекорд України, який він встановив у квітні 2024 року (44,94 секунди). Також для спортсмена це є особистим рекордом.
Перемогу в забігу здобув британський атлет Семюел Рірдон із часом 44,60 секунди — рекорд чемпіонатів. Третім фінішував угорець Патрік Еньїнгі з результатом 44,84 секунди.
Кохан виграв золото командного чемпіонату Європи з особистим рекордом.