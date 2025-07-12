На етапі Діамантової ліги у Монако був повторений рекорд сезону у світі, який належить Дорощуку
Це зробив легкоатлет із Південної Кореї
близько 1 години тому
У Сан Хьок / Фото - Facebook
Південнокорейський легкоатлет У Сан Хьок завоював золото у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Монако.
Він показав результат 2,34 м, повторивши рекорд сезону у світі, який у березні встановив українець Олег Дорощук.
Діамантова ліга. Монако. Стрибки у висоту. Чоловіки
1. У Сан Хьок (Південна Корея) – 2,34 м
2. Ян Штефала (Чехія) – 2,32 м
3. Джувон Гаррісон (США) – 2,27 м
Нагадаємо, що Дорощук знявся з етапу у Монако через проблеми з меніском.