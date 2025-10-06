Україна завершила ЧС-2025 з параатлетики з 15 медалями
Збірна посіла 15-те місце в медальному заліку
9 хвилин тому
У Нью-Делі (Індія) завершився чемпіонат світу-2025 з паралегкої атлетики. Українська збірна з 20 спортсменів за дев’ять днів змагань завоювала 15 медалей: 5 золотих, 5 срібних та 5 бронзових, посівши 15-ту сходинку в медальному заліку.
Бразилія лідирує з 44 нагородами, серед яких 15 золотих.
Золоті медалі України:
Володимир Пономаренко (штовхання ядра, F12)
Наталія Кобзар (біг, 400 м, T37)
Олександр Яровий (штовхання ядра, F20)
Марія Помазан (штовхання ядра, F35)
Зоя Овсій (метання булави, F51)
Срібні медалі:
Зоя Овсій (метання диска, F53)
Максим Коваль (штовхання ядра, F20)
Анастасія Москаленко (штовхання ядра, F32)
Павло Каплун (біг, 200 м, T44)
Наталія Кобзар (біг, 200 м, T37)
Бронзові медалі:
Юлія Шуляр (біг, 400 м, T20)
Ігор Цвєтов (біг, 200 м, T35)
Владислав Білий (метання списа, F38)
Микола Жабняк (метання диска, F37)
Олександр Литвиненко (стрибки в довжину, T36)
Цей результат став успішним для України, демонструючи прогрес паралімпійців на світовій арені.
Поділитись