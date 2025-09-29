Олег Гончар

Глава Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков розповів про підготовку до Паралімпійських ігор 2026 року. За його словами, участь росіян у відборі на змагання з лижних гонок, біатлону, гірських лиж та парасноуборду залежить від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS).

Рожков повідомив, що під час Генеральної асамблеї МПК він зустрівся з представниками FIS.

«В кінці жовтня відбудеться чергове засідання FIS, на якому очікується певне послаблення щодо допуску».

Рожков висловив надію, що топові російські спортсмени, які не брали участь у відборі, але мають сильний рейтинговий запас, зможуть пробитися на Ігри. За оцінками Рожкова, пара десятків атлетів РФ виступить на Паралімпіаді.

Нагадаємо, раніше МПК відновив у правах НПК Росії та Білорусі.