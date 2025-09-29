У жовтні FIS може послабити допуск росіян до Паралімпіади-2026
У Паралімпійського комітеті РФ сподіваються на участь десятків спортсменів
близько 12 годин тому
Глава Паралімпійського комітету Росії Павло Рожков розповів про підготовку до Паралімпійських ігор 2026 року. За його словами, участь росіян у відборі на змагання з лижних гонок, біатлону, гірських лиж та парасноуборду залежить від Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS).
Рожков повідомив, що під час Генеральної асамблеї МПК він зустрівся з представниками FIS.
«В кінці жовтня відбудеться чергове засідання FIS, на якому очікується певне послаблення щодо допуску».
Рожков висловив надію, що топові російські спортсмени, які не брали участь у відборі, але мають сильний рейтинговий запас, зможуть пробитися на Ігри. За оцінками Рожкова, пара десятків атлетів РФ виступить на Паралімпіаді.
Нагадаємо, раніше МПК відновив у правах НПК Росії та Білорусі.
