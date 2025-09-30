Міністерка освіти і науки Латвії Даце Мелбарде, яка також курує спорт, відреагувала на рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) відновити членство НПК росії та білорусі.

Цитує Мелбарде sportacentrs.com.

«Рішення Міжнародного паралімпійського комітету відновити права російських та білоруських спортсменів на участь у зимових Паралімпійських іграх 2026 року є аморальним, цинічним та неприйнятним. Це не просто образа українського народу – це пляма на совісті міжнародної спортивної спільноти.

Поки в Україні гинуть діти, а тисячі людей стають інвалідами через війну, спровоковану росією, комітет вирішує ігнорувати війну, окупацію та кричущі порушення прав людини, фактично легалізуючи повернення держав-агресорів на міжнародну арену.

Якщо це рішення не буде скасовано, представники держав-агресорів, включаючи колишніх солдатів та найманців, вийдуть на одну сцену під прапорами своїх країн, де також будуть присутні українці, які самі постраждали в цій війні. Агресора не можна нормалізувати.

Латвія вже розпочала консультації з Паралімпійським комітетом Латвії, спортивними федераціями, а також державами-партнерами Балтії та Північної Європи, щоб домовитися про спільні рішучі та скоординовані дії, закликаючи до негайного скасування цього рішення».