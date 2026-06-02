Сергій Разумовський

Український легкоатлет Олександр Онуфрієв став переможцем міжнародного турніру Memorial Josefa Odložila, який відбувся у Празі. У секторі для стрибків з жердиною 24-річний спортсмен виборов своє перше міжнародне золото в сезоні-2026.

Онуфрієв упевнено розпочав виступ і безпомилково взяв висоти 5.21 та 5.41 м. Вирішальною стала планка на 5.50 м: її змогли подолати лише українець і представник США Гантер Гарретсон. Олександр використав для цього дві спроби, тоді як американець — три, що й забезпечило українцеві перше місце в підсумковому протоколі.

Після цього обидва спортсмени не впоралися з висотою 5.58 м, тож саме результат на попередній позначці визначив переможця. Гарретсон у підсумку став другим також із результатом 5.50 м.Бронзову нагороду на турнірі здобув іспанець Артур Коль, який завершив змагання з результатом 5.41 м.

Для Онуфрієва це вже не перша нагорода в літній частині сезону: раніше він також фінішував третім на турнірі в Лімассолі, де показав результат 5.40 м.

Упродовж 2026 року українець уже кілька разів демонстрував високий рівень: зокрема, взимку він виграв чемпіонат України в приміщенні, підкоривши 5.60 м. А його найкращий результат сезону наразі становить 5.70 м, який спортсмен зафіксував на старті в Котбусі.

Загалом змагання у Празі принесли Україні дві медалі. Окрім перемоги Онуфрієва, бронзу в метанні списа здобув Артур Фельфнер, який оновив свій найкращий показник сезону — 80.27 м.

Раніше Фельфнер виграв Кубок України.