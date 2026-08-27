Українка Климець здобула перемогу на змаганнях срібної серії в Угорщині
У жіночих змаганнях з метання молота спортсменка стала найкращою завдяки результату 70,56 метра
Ірина Климець. Фото: Instagram
Українська метальниця молота Ірина Климець здобула перемогу на міжнародному турнірі срібної серії Континентального легкоатлетичного туру в Угорщині.
У жіночих змаганнях українка стала найкращою завдяки результату 70,56 метра. Саме стільки Климець показала у своїй найуспішнішій спробі, випередивши всіх конкуренток і виборовши золоту медаль.
Жодна з інших учасниць турніру не змогла подолати позначку 70 метрів. Це дозволило Ірині Климець упевнено очолити підсумкову таблицю та завершити змагання на першому місці.
Нагадаємо, українські стрибунки у висоту Магучіх, Левченко та Геращенко — у топ-10 оновленого світового рейтингу.