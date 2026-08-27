Павло Василенко

Аякс досяг угоди з Жироною та Віктором Циганковим щодо трансферу футболіста.

28-річний вінгер підписав контракт до 30 червня 2029 року, повідомляє пресслужба амстердамського клубу.

Вартість переходу не повідомляється, проте за інформацією Transfermarkt, перехід обійшовся у 4 мільйони євро.

Жирону Циганков залишав зі скандалом. У червні стало відомо про бажання вінгера залишити клуб після вильоту в другий дивізіон, після чого він повністю пропустив передсезонну підготовку команди.

Аякс в новому сезоні провів два матчі у чемпіонаті Нідерландів, у яких набрав чотири очки. Команда також продовжує виступи у єврокубках і сьогодні гратиме другий матч плейоф відбору до Ліги конференцій зі швейцарським Сьйоном (перша зустріч – 4:2 на користь нідерландців).