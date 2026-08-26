Українські стрибунки у висоту Магучіх, Левченко та Геращенко — у топ-10 оновленого світового рейтингу
Легкоатлетки посіли три позиції в першій десятці
Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко увійшли до топ-10 оновленого світового рейтингу.
Магучіх посідає 2-ге місце у світовому заліку, Левченко розмістилася на 3-й позиції, а Геращенко піднялася з 11-го на 7-й рядок.
Востаннє одразу три українки одночасно перебували в чільній десятці світового рейтингу у вересні 2025 року.
Світовий рейтинг (стрибки у висоту, жінки):
Нікола Оліслагерс (Австралія) — 1378
Ярослава Магучіх (Україна) — 1375
Юлія Левченко (Україна) — 1334
Елеанор Паттерсон (Австралія) — 1314
Ангеліна Топич (Сербія) — 1313
Марія Жодзік (Польща) — 1312
Ірина Геращенко (Україна) — 1255
Марія Вукович (Чорногорія) — 1251
Крістіна Гонзель (Німеччина) — 1244
Ламара Дістін (Ямайка) — 1244
Геращенко кваліфікувалася на чемпіонат світу-2027.