Варгольм вдруге у цьому році встановив світовий рекорд
На цей раз – на етапі Діамантової ліги в Осло
близько 2 годин тому
Карстен Варгольм / Фото - Yahoo
Норвежець Карстен Варгольм встановив світовий рекорд у бігу на 300 м з бар’єрами на домашньому етапі Діамантової ліги в Осло (Норвегія).
Він подолав дистанцію за 32,67 с. Попередній світовий рекорд також належав норвежцю – у квітні у Шанхаї Карстен пробіг за 33,05 с.
Діамантова ліга. Осло, Норвегія. 300 м з бар’єрами. Чоловіки
1. Карстен Вархольм (Норвегія) – 32,67 с
2. Рай Бенджамін (США) – 33,22
3. Алісон дос Сантос (Бразилія) – 33,38
Нагадаємо, литовець Алекна – перший легкоатлет в історії, який метнув диск на 75+ метрів.