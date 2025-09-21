Володимир Кириченко

Збірна Ямайки не змогла вийти до фіналу чоловічої естафети 4x100 метрів на чемпіонаті світу-2025 у Токіо (Японія).

У півфіналі команду представляли: Акім Блейк, Облік Севілл, Раїм Форде та Кішейн Томпсон.

Форде, який біг на третьому етапі, намагався передати естафетну паличку Томпсону, проте вони її втратили. Через це збірна Ямайки не змогла завершити естафету і фінішувати.

Нагадаємо, що чоловіча збірна Ямайки здобула бронзову медаль у естафеті 4x100 м на чемпіонаті світу-2023 у Будапешті.

Найкращий результат у півфіналах показала збірна Гани з національним рекордом – 37,79 секунди. У фінал вийшли збірні: Канади, США, Німеччини, Гани, Нідерландів, Японії, Австралії та Франції.

Фінальний забіг відбудеться у неділю, 21 вересня. Початок – о 15.20.

