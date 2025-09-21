Фінал чемпіонату світу-2025 за участю Магучіх та Левченко. Відеотрансляція
Початок змагань о 13.30 за Києвом
близько 2 годин тому
Ярослава Магучіх / Фото - CNN
У неділю, 21 вересня, на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики відбудуться змагання у жіночих стрибках у висоту.
Україну в секторі представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.
Початок – о 13.30. Трансляція запланована на платформах «Суспільне Спорт» та регіональних каналах «Суспільного».
Магучіх є чинною чемпіонкою світу – у 2023-му вона завоювала золото в Будапешті. У 2019 та 2022 роках вона ставала срібною призеркою.
Для Левченко це третій виступ у фіналах світової першості. У 2017 році вона завоювала срібну медаль.
