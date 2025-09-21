Володимир Кириченко

У неділю, 21 вересня, на чемпіонаті світу-2025 з легкої атлетики відбудуться змагання у жіночих стрибках у висоту.

Україну в секторі представлять Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Початок – о 13.30. Трансляція запланована на платформах «Суспільне Спорт» та регіональних каналах «Суспільного».

Магучіх є чинною чемпіонкою світу – у 2023-му вона завоювала золото в Будапешті. У 2019 та 2022 роках вона ставала срібною призеркою.

Для Левченко це третій виступ у фіналах світової першості. У 2017 році вона завоювала срібну медаль.

Нагадаємо, українець Олег Дорощук зупинився у кроці від медалі чемпіонату світу-2025.