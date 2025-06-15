Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо поділився думками про Макса Ферстаппена. Слова іспанця наводить f1analytic.com:

Макс щороку показує свій найкращий сезон. Торік він мав не найбільш домінуючу машину, проте йому вдалося стати чемпіоном за дві чи три гонки до кінця сезону.

Цього року у Ферстаппена навіть не друга чи третя найкраща машина у паддоку. Проте, він продовжує боротися (за чемпіонство). Макс завжди на висоті, і в ньому не можна сумніватися.