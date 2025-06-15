Алонсо: «У Ферстаппена навіть не третя найкраща машина, проте він продовжує боротися за чемпіонство»
Фернандо відзначив вміння Макса витискати максимум навіть не з найкращого боліда
близько 1 години тому
Фото: Aston Martin
Дворазовий чемпіон Формули-1 Фернандо Алонсо поділився думками про Макса Ферстаппена. Слова іспанця наводить f1analytic.com:
Макс щороку показує свій найкращий сезон. Торік він мав не найбільш домінуючу машину, проте йому вдалося стати чемпіоном за дві чи три гонки до кінця сезону.
Цього року у Ферстаппена навіть не друга чи третя найкраща машина у паддоку. Проте, він продовжує боротися (за чемпіонство). Макс завжди на висоті, і в ньому не можна сумніватися.
Нагадаємо, що Джордж Рассел виграв кваліфікацію Гран-Прі Канади.