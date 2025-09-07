Батько Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен висловився про зацікавленість сина залишити Red Bull. Слова нідерландця наводить f1analytic.com:

Чи багато говорили про Mercedes? Багато. Не сказати, що ми говорили про це лише цього року. Але цього року більше ніж раніше. Крім того, з'являється багато всякої нісенітниці зі чутками.

Однак ми говорили про Ferrari, Mercedes та Red Bull. Це логічно. Ми завжди говоримо про це з менеджером Макса Раймондом Вермюленом – Макс і я, але рішення за ним.