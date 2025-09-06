Ферстаппен встановив рекорд швидкості у Формулі-1 на трасі у Монці
Пілот Red Bull показав середню швидкість 264,682 км/год
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен встановив новий рекорд Формули-1, подолавши кваліфікаційне коло на Гран-прі Італії за 1:18.792 з середньою швидкістю 264,682 км/год.
Попередній рекорд також був встановлений на Гран-прі Італії семикразовим чемпіоном світу Льюїсом Хемілтоном у складі Mercedes. Тоді він показав час 1:18.887 і середню швидкість 264,362 км/год на колі.
Ферстаппен здобув поул на Гран-прі Італії.