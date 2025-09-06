Пілот Red Bull Макс Ферстаппен на пресконференції поділився враженнями після перемоги у кваліфікації Гран-прі Італії:

На цій трасі з низьким притискним зусиллям дуже складно зібрати ідеальне коло — легко помилитися на гальмуванні. Q3 пройшла добре, я задоволений своєю їздою, а поул — це фантастика. Машина весь уікенд поводилася чудово, і я радий, що міг поборотися за найкращий результат.

Перед кваліфікацією нам ще трохи не вистачало швидкості, але в останній момент ми внесли фінальні зміни в налаштування, які дозволили мені більш агресивно атакувати — саме те, що потрібно у кваліфікації. Чудовий день для нас. В цьому сезоні нам складніше по неділях, але ми зробимо все можливе і подивимося, чого зможемо досягти.