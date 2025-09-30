Колишній пілот Формули-1 Йос Ферстаппен назвав секрет успіху чотириразового чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена. Слова ексгонщика наводить f1analytic.com:

Раніше я мав сумніви, чи обмежить його щирість і прямолінійність у той момент, коли він почне займатися автоспортом. Але тепер я впевнений, що це одна з ключових причин, з якої він такий сильний. Макс такий, який він є. Це чудово, чи не так? Якщо йому щось не подобається, то ніколи і не сподобається. Йому не обов'язково бути таким, яким його бажають бачити люди.

Він рідко турбується, але точно знає, що відбувається у світі, і йде в ногу з часом. І коли він одягає шолом, вся його увага зосереджена на гонці. Він демонструє це тиждень за тижнем. Ні про яку розслабленість не може бути й мови. По ходу цього сезону ви бачили, яким лютим і різким він може ставати, це ж чудово! Ви можете побачити цю енергію.

І він, як і раніше, віддає себе спорту та команді на 100%. У Red Bull, мабуть, дуже раді, що у них є Макс. Я думаю, вони також це розуміють. Це просто дуже добрий хлопець, але не варто його злити. Потім він може стати дуже набридливим. Поки що він точно відчуває, що його команда робить все можливе. І прямо зараз, я думаю, у нього таке почуття.