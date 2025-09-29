Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про перспективи Макса Ферстаппена на тлі прогресу Red Bull. Монегаска цитує f1analytic.com:

Думаю, Ферстаппен спробує використати всі доступні можливості і нічого не проґавить. Впевнений у цьому. Red Bull зміг досягти прогресу в роботі з машиною, вони зуміли вийти на високий рівень.

Зараз Red Bull близький до McLaren за темпом, а Ферстаппен прямо зараз виступає на фантастичному рівні. На двох останніх Гран Прі McLaren виглядав не так сильно, проте не думаю, що Red Bull знову так домінуватиме.