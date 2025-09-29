Леклер: «Bull близький до McLaren, а Ферстаппен виступає на фантастичному рівні»
Проте Шарль сумнівається у домінації «червоних биків»
близько 3 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про перспективи Макса Ферстаппена на тлі прогресу Red Bull. Монегаска цитує f1analytic.com:
Думаю, Ферстаппен спробує використати всі доступні можливості і нічого не проґавить. Впевнений у цьому. Red Bull зміг досягти прогресу в роботі з машиною, вони зуміли вийти на високий рівень.
Зараз Red Bull близький до McLaren за темпом, а Ферстаппен прямо зараз виступає на фантастичному рівні. На двох останніх Гран Прі McLaren виглядав не так сильно, проте не думаю, що Red Bull знову так домінуватиме.
Ферстаппен сумнівається у завоюванні чемпіонства у сезоні-2025.