Бос Williams: «Формула-1 зрозуміла, що ключовим фактором є конкуренція – на вершині буде боротьба»
Воулз визнав, що команда не боротиметься за найвищі місця
близько 1 години тому
Керівник Williams Джеймс Воулз поділився очікуваннями від сезону-2026. Функціонера цитує f1analytic.com:
Ми не будемо всі такі близькі, як у 2025 році, але в той же час не буде трьох з половиною секунд між першою та останньою командою, як у 2014-му. Думаю, стартові грати вкладуться в дві секунди і на її вершині буде боротьба. Формула-1 зрозуміла, що ключовим фактором є конкуренція, і регламент дозволить усім надолужити втрачене. Обгони відбуватимуться там, де на них не чекають, і це буде шахова партія, що диктується управлінням енергією. Регламент сильно відрізняється від першого проекту, який ми почали обговорювати у Канаді у 2024 році. З того часу діалог між командами та ФІА дозволив досягти значно кращого «пакету».
