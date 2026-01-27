Aston Martin проведе тести боліда Формули-1 у Барселоні наприкінці січня
Ньюї вніс правки в конструкцію машини перед виїздом на трасу
Британська команда Формули-1 Aston Martin прибуде на трасу в Барселоні у середу вранці, 28 січня, повідомляє іспанський портал Virutas de Goma.
У день прибуття механіки мають завершити складання ключових компонентів нового боліда. За інформацією джерела, вже наступного дня, 29 січня, машина вперше з’явиться на трасі для виконання запланованих заїздів у межах підготовчих тестів.
Зазначається, що легендарний конструктор Едріан Ньюї працював над проєктом до останнього моменту. Після того як він побачив потенціал для покращень, у конструкцію боліда було внесено зміни до окремих деталей.
Тестові заїзди Aston Martin на трасі Circuit de Barcelona-Catalunya триватимуть з понеділка по п’ятницю. Команда планує використати сесію в Барселоні для перевірки надійності та базових налаштувань машини перед подальшою підготовкою до нового сезону.
