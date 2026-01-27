Олег Гончар

Британська команда Формули-1 Aston Martin прибуде на трасу в Барселоні у середу вранці, 28 січня, повідомляє іспанський портал Virutas de Goma.

У день прибуття механіки мають завершити складання ключових компонентів нового боліда. За інформацією джерела, вже наступного дня, 29 січня, машина вперше з’явиться на трасі для виконання запланованих заїздів у межах підготовчих тестів.

Зазначається, що легендарний конструктор Едріан Ньюї працював над проєктом до останнього моменту. Після того як він побачив потенціал для покращень, у конструкцію боліда було внесено зміни до окремих деталей.

Тестові заїзди Aston Martin на трасі Circuit de Barcelona-Catalunya триватимуть з понеділка по п’ятницю. Команда планує використати сесію в Барселоні для перевірки надійності та базових налаштувань машини перед подальшою підготовкою до нового сезону.

