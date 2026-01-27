«Усі починають з нуля». Хемілтон — про революційні зміни у Формулі-1
Пілот назвав майбутні зміни правил наймасштабнішими
близько 1 години тому
Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон, який нині виступає за Ferrari, поділився очікуваннями від нового технічного регламенту, що набуде чинності у сезоні-2026. Слова наводить Sky Sports.
Британець назвав майбутні зміни наймасштабнішими за весь час своєї кар’єри та наголосив, що вони фактично «обнулять» стартові позиції команд.
Зміни регламенту колосальні — це, мабуть, найбільша трансформація, яку я бачив у Формулі-1 за свій час. Усі починають із нуля, тож стартова решітка вирівнюється, а далі все залежить від інженерії: хто швидше розвиватиметься, хто знайде кращі ідеї та наскільки злагоджено працюватиме команда. Думаю, це буде найтехнічно складний рік для нас.
