Експілот Формули-1 Ральф Шумахер тверезо цінив шанси Макса Ферстаппена стати чемпіоном за результатами сезону-2025. Слова німця наводить f1analytic.com:

Думаю, цьогорічний титул – ілюзія. Так, Макс може змінювати ситуацію на краще, але не завжди. Машина не виправдовує очікувань, як і команда. Макс не зможе скоротити відставання у довгостроковій перспективі.

Відповідно, він не матиме жодного шансу у боротьбі з McLaren. Хіба тільки обидва гонщики McLaren зіткнуться один з одним.