Red Bull дали вказівку Ферстаппена берегтися від дискваліфікації
Марко не хоче, щоб Макс пропустив домашню гонку команди
6 хвилин тому
Фото: Getty Images
Радник Red Bull Хельмут Марко розповів, що команда поговорила з лідером Максом Ферстаппеном з приводу необдуманих рішень у наступних гонках та потенційної дискваліфікації. Слова австрійця наводить f1analytic.com:
Тепер він не повинен припускатися помилок протягом наступних двох гоночних вікендів, і, звичайно, йому будуть дані вказівки не робити необдуманих вчинків.
Було б катастрофою, якби він не зміг вийти на старт в Австрії. Але цього не повинно статися.
Відзначимо, що наразі у Ферстаппена 11 з 12 штрафних балів, тож ще одне порушення до 30 червня призведе до пропуску однієї гонки.
Відомий календар на сезон-2026.
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