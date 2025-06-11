Радник Red Bull Хельмут Марко розповів, що команда поговорила з лідером Максом Ферстаппеном з приводу необдуманих рішень у наступних гонках та потенційної дискваліфікації. Слова австрійця наводить f1analytic.com:

Тепер він не повинен припускатися помилок протягом наступних двох гоночних вікендів, і, звичайно, йому будуть дані вказівки не робити необдуманих вчинків.

Було б катастрофою, якби він не зміг вийти на старт в Австрії. Але цього не повинно статися.