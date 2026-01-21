Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен поділився очікуваннями від сезону-2026 та висловився про відхід з Red Bull Хельмута Марко. Нідерландця цитує f1analytic.com:

Чи зможемо боротися за перемоги? Покаже час. Тобто мені важко відповісти на це запитання. Знаю, ми викладатимемося по максимуму, повністю віддаючись роботі. Намагаємося не зменшувати обертів, намагаємось вичавити максимум з наявних можливостей. Але нам точно буде непросто, ми це добре розуміємо.

Щодо відходу Хельмута Марко, після етапу в Абу-Дабі у нас відбулася дуже емоційна розмова. Без нього все буде трохи інакше. Але все добре рано чи пізно закінчується. Якщо опинюся в Граці, обов'язково завітаю до гостей. Ми дуже багато досягли разом і завжди будемо про це пам'ятати.