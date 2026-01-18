Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен прокоментував своє майбутнє в команді Red Bull та підтвердив намір виконати чинний контракт до завершення його терміну.

28-річний нідерландський пілот наголосив, що має хороші стосунки з командою й не розглядає змін у найближчій перспективі. Слова наводить De Telegraaf.

Моя мета — відпрацювати контракт до 2028 року, я завжди це підкреслював. У мене дуже хороші стосунки з усіма в Red Bull. Для мене це надзвичайно важливо. Я також завжди зазначав, що має збігтися багато факторів, і я говорю не лише про Формулу-1.

Зараз, звісно, я волів би залишатися вдома. Я прилетів прямо з Портімана, де тестував Mercedes GT3 для моєї гоночної команди, до Детройта. Усе це трохи сумбурно, але це частина роботи.