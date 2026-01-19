Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен зізнався, у яких чемпіонатах може продовжити свою кар’єру після Королеви автоспорту. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Мені подобаються такі пригоди (як участь у GT3). Бо в якийсь момент Формула-1 перестане бути для мене варіантом, але інші чемпіонати залишаться.

Навіть MotoGP може мене схвилювати.