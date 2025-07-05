Ферстаппен – найшвидший у кваліфікації Гран-прі Великої Британії
У першій трійці також два гонщики McLaren
37 хвилин тому
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Пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Великої Британії.
У фінальному сегменті відбіркових заїздів нідерландець показав найкращий час, випередивши представників McLaren — Оскара Піастрі та Ландо Норріса, які посіли друге та третє місця відповідно.
До топ-5 також увійшли двоє британських гонщиків: Джордж Расселл з Mercedes та Льюїс Гамільтон, який цього сезону виступає за Ferrari.
Чемпіон Формули-1 пояснив зацікавленість Ферстаппена у переході до Mercedes.