Чемпіон Формули-1 сезону-2009 Дженсон Баттон висловився про чутки про перехід Макса Ферстаппена з Red Bull до Mercedes. Слова британця наводить f1analytic.com:

Макс, ймовірно, найкращий гонщик, який коли-небудь був за кермом машини Формули-1. Я так гадаю. Тож усі хочуть його. Так що це хороша позиція, але також складно дійсно вибирати, як ви сказали, хто буде конкурентоспроможним у наступному році.

Я думаю, в будь-якому випадку, Red Bull – команда, яка дала йому так багато за ці роки, і ця машина справді підходить до його стилю водіння. Але чи будуть вони досить сильні наступного року? Знаєте, всі говорять про силові установки. І силова установка Mercedes потужніша, ніж у конкурентів. Тому він хоче бути в Mercedes.