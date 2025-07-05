Олег Шумейко

Менеджер Макса Ферстаппена Реймонд Вермюлен висловився Formula 1 Magazine про чутки про перехід чотириразового чемпіона Ф-1 до Mercedes:

Логічно, що ми також розмовляємо з Тото (Вольффом), так само, як логічно, що ми також розмовляємо з персонами А, Б, В та Г. Те, що ми іноді випиваємо каву, я не вважаю чимось шокуючим, але зараз з цього роблять цілу циркову виставу.

Про розмови про відхід Ферстаппена у разі знаходження нижче третього місця в особистому заліку під час літньої перерви:

Питання все ще в тому, що станеться, а що ні. Можливо, нічого не станеться. Саме по собі це не було б дивним. Бувало й раніше, що спрацьовували пункти про результативність, а потім все розчинялося. Але ми не можемо дати стовідсоткову ясність щодо наступного року зараз, ні. Ніхто не може.

Відома сума, за яку можна викупити контракт Ферстаппена.