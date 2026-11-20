Ферстаппен назвав футбольний клуб, за який вболіває
Це Манчестер Юнайтед
Чотириразовий чемпіон світу у Формулі-1, нідерландський пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен розповів про свої футбольні вподобання. За словами гонщика, він підтримує англійський Манчестер Юнайтед, попри невдалі виступи команди в поточному сезоні.
Про це повідомляє talkSport у соціальній мережі Х.
Ти завжди обираєш фаворита у хороші та погані часи, і для мене це Манчестер Юнайтед. Зараз трохи важко, але водночас ми маємо бути за них і підтримувати їх у всьому.
Зазначимо, що після десяти зіграних турів англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед має у своєму активі лише вісім очок і посідає 18-ту сходинку в турнірній таблиці.
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