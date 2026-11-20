«Коли ображають сім'ю — це вже занадто»: Усик пояснив, чому не використовує трешток
Принципова позиція украънця щодо бруду в боксі
Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в етері YouTube-каналу Bet it Drives Show поділився думками щодо використання трештоку для розкрутки боксерських поєдинків та пояснив, де проходить межа допустимого.
Український боксер визнав, що сучасний спорт є частиною індустрії розваг, проте наголосив, що привертати увагу аудиторії можна без принижень.
Зараз спорт – це ж теж про розваги, про ентертеймент. Він не може бути нудним. Він повинен бути, зокрема, і веселим.
Звичайно, але мені дуже не подобається трешток. Чому? Тому що це бруд. Так, можна розкручувати поєдинок і без поганих слів. А коли вже починається бруд, особливо коли люди переходять на особистості, ображають сім’ю, родину чи когось іще, – для мене це занадто.
«А що, я буду з коровами спілкуватися?»: Усик пригадав, як у дитинстві не хотів вивчати іноземну мову.
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