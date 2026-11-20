Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) в етері YouTube-каналу Bet it Drives Show поділився думками щодо використання трештоку для розкрутки боксерських поєдинків та пояснив, де проходить межа допустимого.

Український боксер визнав, що сучасний спорт є частиною індустрії розваг, проте наголосив, що привертати увагу аудиторії можна без принижень.

Зараз спорт – це ж теж про розваги, про ентертеймент. Він не може бути нудним. Він повинен бути, зокрема, і веселим.

Звичайно, але мені дуже не подобається трешток. Чому? Тому що це бруд. Так, можна розкручувати поєдинок і без поганих слів. А коли вже починається бруд, особливо коли люди переходять на особистості, ображають сім’ю, родину чи когось іще, – для мене це занадто.