Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол (33-6, 12 КО) вийде у ринг на вечорі боксу SpartaBox Faniian Promotion, який відбудеться 29 листопада в Ужгороді. Про участь українця повідомив керівник промоутерської компанії Ігор Фаніян в інтерв'ю Sport RBC.UA.

Ім'я суперника Постола оголосять пізніше. Вечір боксу присвячений Патрульній поліції України.

У головному поєдинку шоу чемпіон WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) проведе захист титулу проти домініканця Сауля Луни (12-3-1, 3 КО).

Попередній бій Віктор Постол провів 4 квітня 2026 року, програвши мексиканцю Франсіско Сандовалю (15-1-1, 8 КО).

WBO задовольнила апеляцію Фаніяна – бій з аргентинцем визнали таким, що не відбувся.