Чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен розповів, яке завдання стоїть на шляху до перемоги у боротьбі за титул у сезоні-2025. Пілота Red Bull цитує f1analytic.com:

Відрив від першого місця великий. Як я вже казав, мені потрібно ідеально проводити гоночні вікенди, щоб отримати шанс. Вікенд у Мехіко ми не змогли провести ідеально. І це лише ускладнює завдання.

Чи можлива перемога у чемпіонаті? Статистично – так. Але для цього потрібно виграти всі гонки, що залишилися. Якщо ми цього не зробимо, то не виграємо і титул.