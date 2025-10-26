Пілот McLaren Ландо Норріс висловився про боротьбу за чемпіонський титул у сезоні-2025. Британця цитує f1analytic.com:

Я вигравав не кожну гонку після сходу в Нідерландах, тож не можу сказати, що було легко відіграти так багато балів. Їх було близько 30. Залишилося ще кілька очок відставання, щоб перевернути ситуацію, проте це буде непросто, особливо у боротьбі з чудовим пілотом, який виступає на тій же машині (Оскар Піастрі). Мені здається, в цьому плані я добре впораюся, але, звичайно, є й дехто інший, хто виграє останні перегони і наздоганяє.

Як на мене, ми нічого не можемо зробити з Максом. Він швидкий, машини Red Bull швидкі. Він чудово справляється протягом усього сезону. Він узяв багато поулів, тому не сказав би, що вони виступали слабко. Він мав перемоги у кваліфікаціях у кожен період сезону. Не дивно, коли їхня машина запрацювала краще, боротьба стала щільнішою. Але для мене це нічого не змінює. Я прагну до перемоги кожного вікенду. У цьому мій підхід. І я продовжу в тому ж дусі.