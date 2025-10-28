Олег Гончар

Чотириразовий і чинний чемпіон світу з Формули-1 пілот команди Red Bull Макс Ферстаппен посилив свої позиції в рейтингу найбагатших нідерландців Quote 500.

У 2025 році Ферстаппен піднявся на 58 сходинок, зайнявши 264-те місце з активами на 260 млн євро, повідомляє RacingNews365.

Минулого року Ферстаппен посідав 322-гу позицію. З 2022 року він залишається наймолодшим учасником списку, а також єдиним спортсменом серед найбагатших нідерландців. Цей успіх пов’язаний з гоночними контрактами, спонсорськими угодами та інвестиціями, що забезпечують стрімке зростання статків.

Найбагатшою людиною Нідерландів залишається Шарлен де Карвальо-Гайнекен, дочка засновника Heineken Фредді Гайнекена. Вона контролює ключовий пакет акцій пивоварної компанії, а її стан оцінюється в 12,3 млрд доларів.

