Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Мексики, Хемілтон знову другий
Ферстаппен побив рекорд Шумахера та Феттеля за кількістю перемог за сезон
Нідерландець достроково завоював другий титул в кар'єрі
Макс Ферстаппен / Фото - topgear.comПілот Red Bull Макс Ферстаппен побив рекорд легендарних німецьких автогонщиків Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля.
Ферстаппен став тріумфатором Гран-прі Мексики – це його 14-я перемога в цьому сезоні та 34-я в кар'єрі.
Раніше це досягнення належало Шумахеру та Феттелю, які в сезонах 2004 і 2013 відповідно, виграли по 13 гонок.
Відзначимо, що до кінця сезону-2022 залишилося дві гонки. Ферстаппен достроково став чемпіоном, завоювавши другий титул в кар'єрі.
Нагадаємо, на другому Грен-прі поспіль за Ферстаппеном фінішував Льюїс Хемілтон.
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