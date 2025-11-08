Ферстаппен пояснив четверте місце у спринті Гран-прі Бразилії
Пілот Red Bull сподівається, що технічні зміни дозволять наздогнати Mercedes
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Пілот Red Bull Макс Ферстаппен прокоментував четверте місце у спринтерській гонці Гран-прі Бразилії Формули-1, зазначивши, що не мав темпу для боротьби за подіум з представником Mercedes Джорджем Расселлом. Слова наводить Sky Spotrs.
Ми внесемо деякі зміни, щоб машина працювала краще, і спробуємо атакувати на цих шинах. Зараз ми відстаємо від суперників попереду, але якщо вдасться трохи відігратися, можливо, я зможу боротися з Mercedes.
Норріс виграв спринт Гран-прі Бразилії.