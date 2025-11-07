Шумахер – про боротьбу за титул: «Ферстаппен підтискає, і Норріса та Піастрі це непокоїть»
Німець вважає Ландо фаворитом
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер поділився думками щодо боротьби за чемпіонство у сезоні-2025. Німця цитує f1analytic.com:
На даний момент треба сказати, що Норріс на коні. Він комфортно почувається в машині, розслаблений, посміхається – знову отримує задоволення від перегонів. Це надає впевненості, особливо коли він бачить, що Піастрі помиляється і його можна випередити.
Звісно, це допомагає. Але все одно ситуація дуже напружена. Боротьба дуже міцна. Ферстаппен підтискає, і, гадаю, це обох непокоїть.
