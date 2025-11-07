Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер поділився думками щодо боротьби за чемпіонство у сезоні-2025. Німця цитує f1analytic.com:

На даний момент треба сказати, що Норріс на коні. Він комфортно почувається в машині, розслаблений, посміхається – знову отримує задоволення від перегонів. Це надає впевненості, особливо коли він бачить, що Піастрі помиляється і його можна випередити.

Звісно, ​​це допомагає. Але все одно ситуація дуже напружена. Боротьба дуже міцна. Ферстаппен підтискає, і, гадаю, це обох непокоїть.