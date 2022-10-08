Батько Ферстаппена контактував з Ferrari щодо переходу чемпіона
Ферстаппен взяв поул у надблизькій кваліфікації Гран-прі Японії
Лідер Red Bull на декілька сотих випередив обох пілотів Ferrari
Фото: Red Bull
Завершилася кваліфікація Гран-прі Японії.
Поул на 18-у етапі сезону-2022 взяв лідер сезону Макс Ферстаппен. Пілот Red Bull на декілька сотих випередив Шарля Леклера та Карлоса Сайнса з Ferrari.
Full classification from that memorable qualifying session!#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/aKzkAGRbbZ— Formula 1 (@F1) October 8, 2022
Нагадаємо, що у 2023 році за Alpine виступатиме П’єр Гаслі.
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